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Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний

Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний.
Другие страны
13 июня 2025 г. 20:46
Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний

Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, Комитет гражданской авиации (КГА) ввел полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана - до особого распоряжения.

Причиной такого решения стало начало боевых действий в регионе и высокий уровень угрозы для безопасности гражданской авиации.

"Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - заявили в КГА.

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