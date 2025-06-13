Казахстан закрыл воздушное пространство над Ближним Востоком для своих авиакомпаний.
Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, Комитет гражданской авиации (КГА) ввел полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана - до особого распоряжения.
Причиной такого решения стало начало боевых действий в регионе и высокий уровень угрозы для безопасности гражданской авиации.
"Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - заявили в КГА.