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Казахстан вывезет своих граждан с Украины через Польшу

Казахстан вывезет своих граждан с Украины через Польшу Казахстан вывезет своих граждан с Украины через территорию Польши 25-26 февраля, от украинско-польской границы до аэропорта им будет обеспечен безвизовый проезд.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 23:04
Казахстан вывезет своих граждан с Украины через Польшу

Казахстан вывезет своих граждан с Украины через территорию Польши 25-26 февраля, от украинско-польской границы до аэропорта им будет обеспечен безвизовый проезд.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

"25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта", - говорится в сообщении.

Граждан Казахстана просят по возможности прибыть во Львов, где в консульстве республики организуют точку сбора. За дополнительной информацией казахстанцы могут обратиться в авиакомпанию Air Astana.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan öz vətəndaşlarını Polşa vasitəsilə Ukraynadan çıxaracaq

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