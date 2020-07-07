О нас
Report Georgia

Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19

Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19 Средства из резерва правительства были направлены на закупку лекарственных средств, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ, а также эвакуацию граждан Казахстана
Другие страны
7 июля 2020 г. 11:00
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19

Казахстан направил на борьбу с коронавирусом более 282 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции Министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов США) из резерва правительства", - сообщила Цой на брифинге.

Он отметил, что средства из резерва правительства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ для скорой медицинской помощи, а также эвакуацию граждан Казахстана. Из средств республиканского бюджета было выделено 74 миллиарда тенге (порядка 181,8 миллиона долларов США) на медицинские услуги, стимулирование работников, создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных в Нур-Султане, Шымкенте и Алма-Ате.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
7 июля 2020 г. 10:20
В США могут запретить TikTok
В США могут запретить TikTok
7 июля 2020 г. 09:39
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
7 июля 2020 г. 09:09
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
7 июля 2020 г. 04:36
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
7 июля 2020 г. 03:23
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
7 июля 2020 г. 02:54
В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
ВидеоВ Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
7 июля 2020 г. 01:30
Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
6 июля 2020 г. 23:59
В мире за сутки выявили более 202 тыс. случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили более 202 тыс. случаев заражения COVID-19
6 июля 2020 г. 23:44
Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции
Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции
6 июля 2020 г. 22:18

Последние новости

11:13
33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом Здравоохранение
11:03
Дубай готов принимать туристов Туризм
11:02
Госкомтаможни составил административный протокол на Araz Supermarket Происшествия
11:00
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19 Другие страны
10:49
Цена на азербайджанскую нефть превысила 44 доллара Энергетика
10:25
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.07.2020) Финансы
10:20
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней Другие страны
10:16
В Грузии число больных COVID-19 достигло 958 В регионе
10:11
Ученые предупредили о появлении нового коронавируса в ближайшее десятилетие Здравоохранение
09:56
Индия впервые за 18 лет достигла профицита в торговле Финансы
09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2020) Финансы
09:43
ВС Армении продолжают нарушать перемирие Нагорно-карабахский конфликт
09:39
В США могут запретить TikTok Другие страны
09:30
Когда ожидать возобновления международных полетов? Туризм
09:09
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч Другие страны