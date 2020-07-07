Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19

Средства из резерва правительства были направлены на закупку лекарственных средств, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ, а также эвакуацию граждан Казахстана

Казахстан направил на борьбу с коронавирусом более 282 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции Министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов США) из резерва правительства", - сообщила Цой на брифинге.

Он отметил, что средства из резерва правительства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ для скорой медицинской помощи, а также эвакуацию граждан Казахстана. Из средств республиканского бюджета было выделено 74 миллиарда тенге (порядка 181,8 миллиона долларов США) на медицинские услуги, стимулирование работников, создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных в Нур-Султане, Шымкенте и Алма-Ате.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683.