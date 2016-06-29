Казахстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Делегаты 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. В их числе - Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, срок полномочий вновь избранных непостоянных членов Совета — два года.

Боливия и Эфиопия, не имея конкурентов в своих региональных группах, были избраны в первом туре голосования. В первом туре победила также Швеция.

Во втором туре завершился выбор между Казахстаном и Таиландом. Верх одержал Казахстан, который впервые становится членом Совета Безопасности ООН.

За оставшееся место от группы западноевропейских государств продолжают бороться Италия и Нидерланды.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.

С 31 декабря этого года свои кресла в Совете Безопасности освободят Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия и Испания.