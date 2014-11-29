Казахстан вошел в Совет по правам человека ООН

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Казахстан избрали в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2015 год, сообщается на официальном сайте МИД Казахстана.

"Члены Азиатско-Тихоокеанской региональной (АТР) группы в Совете ООН по правам человека единогласно проголосовали за избрание Республики Казахстан в Бюро СПЧ ООН на 2015 год", — говорится в сообщении.

Report со ссылкой на Росбалт отмечает, что данное решение страны АТР приняли на встрече в Женеве 28 ноября 2014 года.

В ноябре 2013 года Генассамблея ООН избрала в состав СПЧ Россию. В Совет также вошли Китай, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Куба, Вьетнам и ЮАР.