Казахстан вошел в Совет по правам человека ООН

"Члены Азиатско-Тихоокеанской региональной (АТР) группы в Совете ООН по правам человека единогласно проголосовали за избрание Республики Казахстан в Бюро СПЧ ООН на 2015 год", — говорится в сообщении.
Report со ссылкой на Росбалт отмечает, что данное решение страны АТР приняли на встрече в Женеве 28 ноября 2014 года.
В ноябре 2013 года Генассамблея ООН избрала в состав СПЧ Россию. В Совет также вошли Китай, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Куба, Вьетнам и ЮАР.
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