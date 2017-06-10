Казахстан внесет 300 тысяч долларов в Фонд ООН по борьбе с терроризмом

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Казахстан принял решение сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере 300 тысяч долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"На этой неделе в ходе рабочего визита в Нью-Йорк заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева было объявлено о решении Астаны сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере 300 тысяч долларов США. Данные средства будут направлены на реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности третьей фазы проекта "Поддержка реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", - говорится в сообщении МИД.

Как отметили в ведомстве, тем самым Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта.