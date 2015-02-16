Казахстан в этом году подпишет соглашение о партнерстве с ЕС

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В этом году Казахстан планирует подписать соглашение о партнерстве с ЕС и вступить в ВТО. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в ходе выступления в нижней палате парламента страны.

"В прошлом году завершились переговоры с Европейским союзом о новом соглашении о расширенном партнерстве и по вступлению Казахстана в ВТО. Мы надеемся, что в этом году оба процесса завершатся", - подчеркнул он.

"После сложной бюрократической процедуры согласования в рамках 28 стран-членов Европейского союза нам удастся подписать это соглашение и начать над ним конкретно работать", - отметил Идрисов, напомнив, что 20 января этого года был парафирован текст этого документа с ЕС.

По слова министра, такие же надежды имеются по вступлению в ВТО. "ВТО имеет не только экономическое, но и больше политическое значение. Через ВТО мы получим доступ к разветвленной системе мировой торговли, к ее стандартам, нормам и правилам. Для нас ВТО - это точка роста. Казахстан последовательно работает в этом направлении", - резюмировал глава МИД.