Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью
- 27 ноября, 2025
- 14:44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Aкорду, документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде.
Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:
- организованную преступность, терроризм и экстремизм
- коррупционные и экономические преступления
- киберпреступность и преступления в сфере IT
- другие виды нарушений, которые стороны могут согласовать дополнительно.
Казахстан уже имеет аналогичные соглашения более чем с 20 странами. Соглашение с Туркменистаном призвано укрепить безопасность в регионе и повысить эффективность взаимодействия силовых структур двух государств.