Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 14:44
    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Aкорду, документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде.

    Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:

    - организованную преступность, терроризм и экстремизм

    - коррупционные и экономические преступления

    - киберпреступность и преступления в сфере IT

    - другие виды нарушений, которые стороны могут согласовать дополнительно.

    Казахстан уже имеет аналогичные соглашения более чем с 20 странами. Соглашение с Туркменистаном призвано укрепить безопасность в регионе и повысить эффективность взаимодействия силовых структур двух государств.

    Казахстан Туркменистан борьба с преступностью соглашение

    Последние новости

    15:08

    Джакарта стала самым густонаселенным городом в мире

    Другие страны
    15:01
    Фото

    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышами

    Экология
    14:57

    BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"

    Энергетика
    14:56

    Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярно

    В регионе
    14:53

    Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

    Другие страны
    14:47

    Азербайджан возобновил поставки перца в Грузию

    Бизнес
    14:44

    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Другие страны
    14:35

    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:34

    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    В регионе
    Лента новостей