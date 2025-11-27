Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Aкорду, документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде.

Соглашение создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:

- организованную преступность, терроризм и экстремизм

- коррупционные и экономические преступления

- киберпреступность и преступления в сфере IT

- другие виды нарушений, которые стороны могут согласовать дополнительно.

Казахстан уже имеет аналогичные соглашения более чем с 20 странами. Соглашение с Туркменистаном призвано укрепить безопасность в регионе и повысить эффективность взаимодействия силовых структур двух государств.