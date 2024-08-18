Казахстан усилил пограничный контроль для предотвращения завоза оспы обезьян

Власти Казахстана усилили санитарно-карантинные меры в аэропортах и на пограничных переходах, чтобы не допустить проникновения в страну оспы обезьян.

Власти Казахстана усилили санитарно-карантинные меры в аэропортах и на пограничных переходах, чтобы не допустить проникновения в страну оспы обезьян.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

"Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать определенные меры предосторожности, в частности избегать контакта с больными людьми и дикими животными.

Отмечается, что в самом Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Министерство заверило, что следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения.