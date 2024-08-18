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Казахстан усилил пограничный контроль для предотвращения завоза оспы обезьян

Казахстан усилил пограничный контроль для предотвращения завоза оспы обезьян Власти Казахстана усилили санитарно-карантинные меры в аэропортах и на пограничных переходах, чтобы не допустить проникновения в страну оспы обезьян.
Другие страны
18 августа 2024 г. 15:46
Казахстан усилил пограничный контроль для предотвращения завоза оспы обезьян

Власти Казахстана усилили санитарно-карантинные меры в аэропортах и на пограничных переходах, чтобы не допустить проникновения в страну оспы обезьян.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

"Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать определенные меры предосторожности, в частности избегать контакта с больными людьми и дикими животными.

Отмечается, что в самом Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Министерство заверило, что следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения.

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