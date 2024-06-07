Казахстан, РФ и Китай построят транспортный хаб под Москвой

Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб в Московской области в 2025 году.
Как передает Report, об этом сообщили в казахстанском инвестхолдинге "Самрук-Казына".
Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Строительство такого важного проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей", - отмечается в сообщении.
Новый транспортный хаб, добавили в "Самруке", позволит расширить спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, а также сократить сроки доставки.