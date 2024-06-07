О нас

Казахстан, РФ и Китай построят транспортный хаб под Москвой

Казахстан, РФ и Китай построят транспортный хаб под Москвой Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб в Московской области в 2025 году.
Другие страны
7 июня 2024 г. 20:20
Казахстан, РФ и Китай построят транспортный хаб под Москвой

Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб в Московской области в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщили в казахстанском инвестхолдинге "Самрук-Казына".

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Строительство такого важного проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей", - отмечается в сообщении.

Новый транспортный хаб, добавили в "Самруке", позволит расширить спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, а также сократить сроки доставки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi