Казахстан, РФ и Китай построят транспортный хаб под Москвой

Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб в Московской области в 2025 году.

Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб в Московской области в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщили в казахстанском инвестхолдинге "Самрук-Казына".

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Строительство такого важного проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей", - отмечается в сообщении.

Новый транспортный хаб, добавили в "Самруке", позволит расширить спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, а также сократить сроки доставки.