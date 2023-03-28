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Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о демаркации госграницы

Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о демаркации госграницы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора с Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.
Другие страны
28 марта 2023 г. 09:46
Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о демаркации госграницы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора с Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы подписан в декабре 2022 года в Ташкенте. В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

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Версия на английском языке Kazakhstan ratifies agreement with Uzbekistan on state border demarcation

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