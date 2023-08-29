Казахстан работает над запуском фонда помощи жертвам ядерных испытаний

Казахстан вместе с партнерами по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) работает над созданием Международного трастового фонда поддержки жертв ядерных испытаний.

Казахстан вместе с партнерами по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) работает над созданием Международного трастового фонда поддержки жертв ядерных испытаний.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МИД республики.

Эту инициативу Казахстан и островное тихоокеанское государство Кирибати озвучили на первой конференции ДЗЯО в июне 2022 года. Ее цель - финансирование проектов по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

В министерстве заявили, что сейчас эта идея "находится в стадии активной реализации". В частности, регулярно проводятся консультации с другими странами ДЗЯО в Нью-Йорке. Ожидается, что ко второй конференции, которая запланирована на ноябрь-декабрь, появится документ, где пропишут механизм работы фонда.