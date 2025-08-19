Казахстан прогнозирует рост транзитных грузоперевозок по ж/д до 100 млн тонн

Казахстан прогнозирует рост объема транзитных железнодорожных грузоперевозок до 100 млн тонн к 2035 году.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

По словам главы Минтранса, уже к 2025 году объем транзита достигнет 33 млн тонн, что значительно превысит показатель прошлого года в 27,4 млн тонн.

"В следующем году данный показатель должен быть более 54 млн тонн. А до конца 2029 года объем транзитных перевозок планируется довести до 67 млн тонн", - подчеркнул Сауранбаев.

Стоит отметить, что магистральная железнодорожная сеть Казахстана имеет общую эксплуатационную протяженность 16 тыс. километров. Однако уровень износа инфраструктуры достигает 57%, что требует значительных инвестиций в модернизацию.

Через территорию Казахстана проходят 5 международных железнодорожных коридоров.