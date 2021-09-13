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Казахстан предложил создать хаб для гумпомощи Афганистану

Казахстан предложил создать хаб для гумпомощи Афганистану Власти Казахстана предложили создать в городе Алма-Ате логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан
Другие страны
13 сентября 2021 г. 21:14
Казахстан предложил создать хаб для гумпомощи Афганистану

Власти Казахстана предложили создать в Алма-Аты логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, сделанном по итогам Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане.

"Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане", - говорится в заявлении со ссылкой на выступление спецпредставителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева.

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