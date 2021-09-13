Казахстан предложил создать хаб для гумпомощи Афганистану

Власти Казахстана предложили создать в Алма-Аты логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, сделанном по итогам Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане.
"Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане", - говорится в заявлении со ссылкой на выступление спецпредставителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева.