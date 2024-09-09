Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории

Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's.

Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве экономики Казахстана.

"9 сентября международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Республики Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз "стабильный". Присвоенный агентством рейтинг является наивысшим за все годы независимости республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики.

"Moody's подчеркивает надежные финансовые показатели Казахстана, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5-3% ВВП", - указали в ведомстве.

По сведениям пресс-службы, в отчете отмечается увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.