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Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории

Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 19:35
Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории

Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве экономики Казахстана.

"9 сентября международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Республики Казахстана с Baa2 до Baa1, прогноз "стабильный". Присвоенный агентством рейтинг является наивысшим за все годы независимости республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повышение кредитного рейтинга Казахстана обусловлено продолжающимся улучшением институциональной и политической среды в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики.

"Moody's подчеркивает надежные финансовые показатели Казахстана, характеризуемые низким уровнем и высокой доступностью долга, а также взвешенную политику правительства по удержанию бюджетного дефицита на уровне 2,5-3% ВВП", - указали в ведомстве.

По сведениям пресс-службы, в отчете отмечается увеличение доли ненефтяного сектора в структуре экономики Казахстана, которое сокращает зависимость страны от углеводородов и снижает риски, связанные с колебаниями цен на нефть и уровнем добычи.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan “Moody's”dən tarixindəki ən yüksək reytinqi alıb

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