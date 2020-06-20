​Казахстан поэтапно возобновляет международные авиарейсы

Воздушное сообщение Казахстана с другими странами, прерванное из-за ситуации с коронавирусом, с субботы начнет постепенно восстанавливаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно планам властей, первыми в этом списке значатся шесть государств - Грузия, Китай, Таиланд, Турция, Южная Корея и Япония.

В Казахстане с началом пандемии приостановили практически все пассажирские авиаперевозки - это 540 (100%) регулярных пассажирских рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 440 (99%) рейсов в неделю по 97 международным маршрутам. С 1 мая в стране возобновлено выполнение внутренних авиарейсов.

12 июня пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщила, что власти с учетом рекомендаций Минздрава и оценки эпидемиологической ситуации приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию. По данным ведомства, количество рейсов по международным направлениям будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Кроме того, в министерстве отметили, что рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и данными государствами.

16 июня крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что с 20 июня начнет выполнять полеты в Турцию, Грузию и Южную Корею. По данным перевозчика, в субботу планируется возобновление рейсов по маршруту Алматы - Анталья - Алматы и Нур-Султан - Стамбул - Нур-Султан, в воскресенье - Алматы - Стамбул - Алматы.

Кроме того, с 21 июня авиакомпания намерена летать по маршруту Нур-Султан - Анталья - Нур-Султан, с 23 июня - по маршруту Атырау - Стамбул - Атырау, а с 1 июля – Алматы - Тбилиси - Алматы.

В компании также напомнили, что с 8 июня началось выполнение еженедельных вывозных рейсов между Алматы и Сеулом. С 1 июля должны возобновиться регулярные полеты между Алматы и Сеулом с частотой три раза в неделю. Кроме того, с 3 июля Air Astana планирует выполнять новый регулярный рейс Алматы - Батуми на побережье Черного моря.