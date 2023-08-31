Казахстан планирует прокачать 900 тыс. тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию

Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" в Германию 900 тыс. тонн нефти по итогам 2023 года.

Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" в Германию 900 тыс. тонн нефти по итогам 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Этот год для нас был тестовый. Мы для себя ставили задачу прокачать более 1 млн, порядка 1,2 млн тонн. Но видим, что, скорее всего, около 900 тыс. тонн по итогам этого года", - сказал Хасенов.

Он также отметил, что итоговые показатели зависят в том числе от логистической ситуации.

По его словам, изменение объемов на следующий год будет обсуждаться в октябре-ноябре.