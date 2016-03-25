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    Казахстан не получал приглашения принять участие во встрече нефтедобывающих стран

    Республика занимает 15-ое место по добыче нефти в мире

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Казахстану не поступало приглашение принять участие во встрече нефтедобывающих стран, которая состоится в апреле в Дохе, передает Report со ссылкой на Интерфакс. 

    Министр энергетики республики Владимир Школьник заявил, что такого приглашения "не получали".

    В министерстве отмечали, что республика готова принять участие в анонсированной встрече ОПЕК и стран-производителей нефти в случае приглашения.

    По данным ЦРУ, Казахстан занимает 15-ое место по добыче нефти в мире.

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