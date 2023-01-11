Казахстан не получал предложений по тройственному газовому союзу с РФ и Узбекистаном

Казахстан не получил официальных предложений по созданию тройственного газового союза с Россией и Узбекистаном.

Казахстан не получал официальных предложений по созданию тройственного газового союза с Россией и Узбекистаном.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Официальных предложений по созданию тройственного газового союза пока не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать", - сказал Смаилов после заседания правительства.

По словам премьер-министра, в настоящее время Астана ожидает очередного раунда переговоров с "Газпромом". "Все отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате", - сказал глава правительства.