Казахстан не получал предложений по тройственному газовому союзу с РФ и Узбекистаном

Казахстан не получал официальных предложений по созданию тройственного газового союза с Россией и Узбекистаном.
Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
"Официальных предложений по созданию тройственного газового союза пока не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать", - сказал Смаилов после заседания правительства.
По словам премьер-министра, в настоящее время Астана ожидает очередного раунда переговоров с "Газпромом". "Все отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате", - сказал глава правительства.