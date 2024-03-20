Казахстан намерен заключить соглашение о перевозках с ОАЭ, Данией, Македонией и Португалией

Казахстан может в ближайшее время подписать межправительственное соглашение в сфере автомобильного транспорта с ОАЭ, Данией, Македонией и Португалией.

Казахстан может в ближайшее время подписать межправительственное соглашение в сфере автомобильного транспорта с ОАЭ, Данией, Македонией и Португалией.

Как передает Report, об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Минтранс страны.

"Проводятся работы по согласованию текстов соглашений с компетентными органами в сфере транспорта указанных государств о заключении межправительственных соглашений в сфере международных автомобильных перевозок с ОАЭ, Данией, Македонией и Португалией. При этом отмечаем, что заключение соглашения с указанными государствами включено в перспективный план Республики Казахстан по заключению международных соглашений на 2025–2027 годы", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, заключение межправительственных соглашений обеспечит правовую основу для осуществления перевозок казахстанскими перевозчиками. Автомобильные перевозки будут осуществляться на основе обмена разрешениями в рамках достигнутых соглашений.