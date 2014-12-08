Астана. 8 декабря. REPORT.AZ/ На постсоветском пространстве найдется немного стран, которые после восстановления независимости могут похвастаться тем, что смогли не только поднять свою экономику на ноги, но и развить ее. Среди таких стран стоит особо отметить Казахстан.

С момента восстановления независимости в 1991 году страна бурно развивается, постепенно восстанавливая и обновляя инфраструктуру, наращивая свой промышленный, транспортный потенциал. Развитие Казахстана строится согласно концепции президента страны Нурсултана Назарбаева "Нурлы Йол" (Светлый Путь).

Со следующего года в Казахстане начнется реализация очередного экономического пятилетнего плана развития, в результате чего Казахстан намерен стать одним из промышленных лидеров на пространстве СНГ. В Казахстане в настоящее время функционируют, либо находятся на стадии создания 10 специальных экономических зон, направленных на развитие экономики и активизацию проектов в области химической, текстильной промышленности, сельского хозяйства, ИКТ. СЭЗ будут действовать до 2030 года, после чего Казахстан намерен полностью снизить свою зависимость от нефтегазовой промышленности.

К тому же, в Казахстане действует должность инвестиционного омбудсмена, который решает проблемы, с которым могут столкнуться инвесторы при вложении своих денег в Казахстан. Среди таких проблем - коррупция и бюрократия. Казахи не стесняются говорить о своих недостатках, однако, по заявлению председателя правления "KAZNEX INVEST JSC" Кайрата Карманова, государство делает определенные шаги для устранения этих негативных факторов, способных свести на нет все, чего Казахстан смог добиться за эти годы.

Казахстан является одним из крупных производителей нефти и газа в мире, однако сказать, что Казахстан сидит на "нефтяной игле" не совсем верно. С 2006 года, средства, полученные от продажи нефти, идут не в бюджет, а в специальный фонд - аналог Азербайджанского государственного нефтяного фонда. Все накопленные в Фонде средства направляются на реализацию различных социальных и инфраструктурных проектов. Ко всему прочему, страна активно развивает программы по использованию альтернативных источников энергии.

С 1 января 2015 года Казахстан вступает в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как отмечает глава Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, вступление страны в Союз открывает новые возможности для дальнейшего экономического развития Казахстана и позволит стране стать мостом между Западом и Россией, учитывая нынешние санкции в отношении РФ.

Казахстан является одним из активнейших стран в создании транспортной инфраструктуры. 2 декабря была открыта железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран. В следующем году планируется сдать в эксплуатацию очередной транспортный проект между Восточной Европой и Китаем. Помимо этого, в связи с проведением международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 планируется построить новый терминал аэропорта Астаны.

В связи с этим Казахстан - страна, все более привлекательная для инвесторов, и довольно похожа на Азербайджан, в том плане, что обе страны борются с одними и теми же проблемами, реализуют похожие проекты, а также занимают лидирующие позиции в своем регионе. И Казахстан и Азербайджан - лидеры промышленного роста, основные туристические направления в регионе, а также центры межрелигиозного, межнационального диалога. Казахстан и Азербайджан могут добиться гораздо большего благодаря взаимному сотрудничеству.

Подытожить все сказанное можно одной известной фразой усопшего генсека Компартии СССР Леонида Брежнева, сказанной им, кстати в Азербайджане: "Широко шагает Казахстан!". Да, Казахстан шагает исполинскими шагами, и совместное сотрудничество с Азербайджаном будет полезно, кстати, двум странам. Как говорится, один в поле не воин, а две головы, лучше, чем одна.