О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казахстан начал подготовку к строительству АЭС

Казахстан начал подготовку к строительству АЭС Казахстан видит необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией население и экономику.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 06:47
Казахстан начал подготовку к строительству АЭС

Казахстан видит необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией население и экономику.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Глава ведомства отметил, что в этом году в Казахстане наблюдался дефицит электроэнергии, в связи с чем страна была вынуждена незапланированным образом импортировать электроэнергию из России.

"Мы вычислили баланс потребления и производства электроэнергии до 2035 года и однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику", - подчеркнул Мирзагалиев.

По словам министра, проектная группа изучила различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, инфраструктуры, учитывая наличие сетей и уровень потребления.

"В шорт-листе сейчас две локации. Одна - это поселок Улкен в Алматинской области, вторая - город Курчатов (Восточно-Казахстанская область). По сейсмичности они подходят. Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры будет интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север - Юг". Кроме того, поселок Улкен находится ближе к основным нашим потребителям - это южный регион", - проинформировал министр.

М.Мирзагалиев добавил, что для строительства АЭС в среднем может потребоваться до 10 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan AES tikintisi üçün hazırlıqlara başlayıb

Экслюзивные новости

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi