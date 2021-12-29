Казахстан начал подготовку к строительству АЭС

Казахстан видит необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией население и экономику.

Казахстан видит необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией население и экономику.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Глава ведомства отметил, что в этом году в Казахстане наблюдался дефицит электроэнергии, в связи с чем страна была вынуждена незапланированным образом импортировать электроэнергию из России.

"Мы вычислили баланс потребления и производства электроэнергии до 2035 года и однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику", - подчеркнул Мирзагалиев.

По словам министра, проектная группа изучила различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, инфраструктуры, учитывая наличие сетей и уровень потребления.

"В шорт-листе сейчас две локации. Одна - это поселок Улкен в Алматинской области, вторая - город Курчатов (Восточно-Казахстанская область). По сейсмичности они подходят. Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры будет интересней, приоритетней, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север - Юг". Кроме того, поселок Улкен находится ближе к основным нашим потребителям - это южный регион", - проинформировал министр.

М.Мирзагалиев добавил, что для строительства АЭС в среднем может потребоваться до 10 лет.