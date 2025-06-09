Казахстан может расширить присутствие на рынке нефтепродуктов в Болгарии

При благоприятных ценах на нефть, Казахстан может расширить свое присутствие на рынке нефтепродуктов в Болгарии.

Казахстан при благоприятных ценах на нефть может расширить присутствие на рынке нефтепродуктов в Болгарии.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил журналистам глава Фонда национального благосостояния "Самрук- Казына" Нурлан Жакупов.

"Увеличение присутствия Казахстана на рынке нефтепродуктов в Болгарии будет зависеть от цены на нефть. Расширение возможно, если будет экономический смысл и коммерческая привлекательность. В текущей ценовой конъюнктуре, мы пока будем мониторить ситуацию", - сказал Жакупов.

Он напомнил, что дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз" - компания "Rompetrol" - имеет сеть из 56 АЗС в Болгарии и терминал.

"Мы имеем 3,7% на рынке нефтепродуктов в Болгарии", - добавил глава фонда, считая, что есть потенциал к росту доли Казахстана в этом сегменте.

Жакупов также уклонился от ответа на вопрос может ли Казахстан купить НПЗ в Болгарии. Он назвал данный проект "коммерческий чувствительным".