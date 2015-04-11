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    Президент Казахстана в понедельник встретится с главой МИД Ирана

    Министр иностранных дел Ирана посетит Астану с официальным визитом 12-13 апреля

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник, 13 апреля, встретится с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отметим, что министр иностранных дел Ирана посетит Астану с официальным визитом 12-13 апреля.

    "Тринадцатого апреля планируется, что президент Казахстана примет министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа", - говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы главы Казахстана.

    В рамках визита также запланированы переговоры Зарифа в министерстве иностранных дел и его лекция в Казахстанском гуманитарно-юридическом университете.

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