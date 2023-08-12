Казахстан и Узбекистан провели совместные антитеррористические учения

Совместные учения "Канжар-2023" ("Кинжал"- 2023), направленные на отработку взаимодействия в борьбе с с террористическими угрозами, провели военнослужащие Казахстана и Узбекистана на полигоне "Оймаш" в Мангистауской области.

Совместные учения "Канжар-2023" ("Кинжал"- 2023), направленные на отработку взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами, провели военнослужащие Казахстана и Узбекистана на полигоне "Оймаш" в Мангистауской области.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"По замыслу учения, в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования", - говорится в сообщении.