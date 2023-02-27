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Казахстан и Узбекистан обсудили строительство приграничного центра промышленной кооперации

Казахстан и Узбекистан обсудили строительство приграничного центра промышленной кооперации Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин обсудил с заместителем главы правительства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым создание международного центра промышленной кооперации (МЦПК) "Центральная Азия" на границе
Другие страны
27 февраля 2023 г. 09:19
Казахстан и Узбекистан обсудили строительство приграничного центра промышленной кооперации

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин обсудил с заместителем главы правительства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым создание международного центра промышленной кооперации (МЦПК) "Центральная Азия" на границе двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского Кабинета министров.

"В конце января сторонами было предварительно согласовано месторасположение МЦПК, объект предполагается построить в районе международных пунктов пропуска "Атамекен" (Казахстан) и "Гулистан" (Узбекистан). Закрепить договоренности планируется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По словам Жумангарина, стороны намерены ускорить подписание инвестиционного соглашения. "Ожидается серьезный интерес к проекту", - отметил он, обращаясь к участникам первого заседания рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта.

Вице-премьер Казахстана также рассказал узбекским партнерам о строительстве аналогичного торгово-логистического хаба на границе с Кыргызстаном и пригласил инвесторов и предпринимателей из Узбекистана участвовать в этом проекте.

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