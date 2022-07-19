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Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере космической связи

Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере космической связи Республиканский центр космической связи Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО "Исател", оператор связи Таджикистана, подписали договор на оказание услуг по предоставлению тра
Другие страны
19 июля 2022 г. 06:56
Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере космической связи

Республиканский центр космической связи Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО "Исател", оператор связи Таджикистана, подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата Кazsat-3.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи будут выделены каналы связи для труднодоступных районов Таджикистана.

Подписание договора открывает новые перспективы сотрудничества между двумя странами.

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