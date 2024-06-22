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Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска

Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска Помощница госсекретаря США по контролю за оборотом оружия, политике сдерживания и стабильности Мэллори Стюарт посетит Астану на следующей неделе.
Другие страны
22 июня 2024 г. 15:12
Казахстан и США подпишут соглашение по снижению ядерного риска

Помощница госсекретаря США по контролю за оборотом оружия, политике сдерживания и стабильности Мэллори Стюарт посетит Астану на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Госдепартамент США.

"В Астане помощница госсекретаря Стюарт подпишет Соглашение между Госдепартаментом США и Министерством обороны Казахстана по линии безопасности Национального центра по снижению ядерного риска (NNRRC)", - говорится в сообщении Госдепа.

Это соглашение, согласно заявлению, "демонстрирует силу отношений между США и Казахстаном и общую заинтересованность в снижении рисков и глобальной стабильности".

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