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    Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения при антитеррористических операциях

    Документ, который призван объединить усилия заинтересованных в борьбе с терроризмом сторон, будет представлен в Совет Безопасности ООН

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Эксперты ООН вместе с казахстанскими специалистами разрабатывают кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций, чтобы представить его в Совете Безопасности ООН. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в ходе Еврайзийского медиафорума в Астане.

    "Кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций - это тот документ, который призван объединить усилия сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера. Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом. Он будет предложен на суд членов Совета Безопасности ООН", - информировал Абдрахманов.

    Ранее с предложением к государствам-членам ООН и Совета Безопасности ООН разработать кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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