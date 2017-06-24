Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения при антитеррористических операциях

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Эксперты ООН вместе с казахстанскими специалистами разрабатывают кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций, чтобы представить его в Совете Безопасности ООН. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в ходе Еврайзийского медиафорума в Астане.

"Кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций - это тот документ, который призван объединить усилия сторон, которые реально заинтересованы в борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера. Сейчас эксперты ООН работают вместе с казахстанской делегацией над этим документом. Он будет предложен на суд членов Совета Безопасности ООН", - информировал Абдрахманов.

Ранее с предложением к государствам-членам ООН и Совета Безопасности ООН разработать кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.