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Казахстан и Китай создают совместную лабораторию ИИ

Казахстан и Китай создают совместную лабораторию ИИ Казахстан и Китай начнут совместный проект по созданию лаборатории искусственного интеллекта.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 19:08
Казахстан и Китай создают совместную лабораторию ИИ

Казахстан и Китай начнут совместный проект по созданию лаборатории искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews.

Национальная академия наук при Президенте Казахстана подписала меморандум с Чжэцзянским технологическим университетом, в рамках которого будет создана Международная объединённая лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития.

Лаборатория станет центром передовых исследований, объединяя технологии ИИ, дистанционного зондирования, геоинформационных систем и прогнозного моделирования. В её задачи войдут мониторинг и управление водными ресурсами, разработка систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и оптимизация распределения энергии.

Напомним, что в Казахстане также планируется принять закон об искусственном интеллекте, который запретит создание полностью автономных ИИ-систем.

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