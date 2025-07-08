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Казахстан и ИКАО подписали мастер-план по развитию гражданской авиации до 2050 года

Казахстан и ИКАО подписали мастер-план по развитию гражданской авиации до 2050 года Казахстан и ИКАО подписали два важных документа по сотрудничеству 
Другие страны
8 июля 2025 г. 16:59
Казахстан и ИКАО подписали мастер-план по развитию гражданской авиации до 2050 года

Казахстан и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) нацелены на дальнейшую активизацию сотрудничества.

Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана, данный вопрос обсуждался на встрече президента ИКАО Сальваторе Шаккитано и министра транспорта Нурлана Сауранбаева в Астане.

Стороны обсудили сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности полетов, модернизации инфраструктуры и рост пассажиропотока.

"По итогам встречи были подписаны ряд ключевых документов: совместная декларация между Минтранспорта Казахстана и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), а также мастер-план по развитию отрасли гражданской авиации (САМР) до 2050 года", - говорится в сообщении.

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на пространстве СНГ, создавший подобную платформу для усовершенствования отрасли.

За последние 15 лет уровень соответствия стандартам ИКАО в Казахстане вырос с 47% до 82%, что позволило снять все ограничения на полёты казахстанских авиакомпаний в страны Европейского Союза. "Следующая цель - достичь 90% соответствия стандартам организации", - отметили в министерстве транспорта.

Глава ИКАО также встретился сегодня с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, который наградил Сальваторе Шаккитано орденом "Достық" I степени за вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в области авиации.

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