Казахстан и Грузия обсудили новые пути укрепления энергетического сотрудничества

Казахстан и Грузия обсудили новые пути укрепления энергетического сотрудничества.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов во время встречи в Астане с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подчеркнул стратегическую важность грузинского направления для диверсификации маршрутов поставок казахстанских углеводородов.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

"Мы высоко ценим надежность и стабильность транспортной инфраструктуры Грузии. В 2024 году по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 1,4 млн тонн казахстанской нефти, а в текущем году мы планируем увеличить этот объем до 1,5 млн тонн", - отметил Е.Аккенженов.

Стороны также обсудили текущую деятельность и перспективы развития казахстанских активов в Грузии, в частности Батумского морского порта и Батумского нефтяного терминала, отметив их важность для региональной логистики.

"Стороны также обсудили проекты в сфере "зеленой" энергетики, возможности для синергии двух крупных инициатив: проекта по созданию Транскаспийского энергетического коридора, который Казахстан уже реализует совместно с Азербайджаном и Узбекистаном, и грузинского проекта по прокладке высоковольтного кабеля по дну Черного моря", - отмечается в сообщении.

Казахстан и Грузия также заинтересованы в формировании единой энергетической артерии, соединяющей Центральную Азию с Европой.