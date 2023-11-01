Казахстан и Франция подписали ряд документов по развитию сотрудничества

Казахстан и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.

Казахстан и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom", - сказал Токаев, отметив, что он предложил создать для этого специальную рабочую группу.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций.

"Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов", - пояснили в пресс-службе.

По итогам переговоров также подписаны: межправительственное соглашение о создании международных (французских) школ в Казахстане и преподавания французского языка в средних учебных заведениях республики; соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France по локальному производству вакцины против ящура в Казахстане и т.д.