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    Казахстан и Беларусь смогут через Россию покупать иранскую нефть

    Россия начнет импорт нефти из Ирана в рамках сделки нефть в обмен на товары уже на следующей неделе

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с соглашением Казахстан и Беларусь смогут покупать иранскую нефть через Россию, пишет "Газета.Ru" о ссылкой на Bloomberg. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

    По его словам, Казахстан и Беларусь смогут покупать иранскую нефть, так как они являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Ранее сообщалось, что Россия начнет импорт нефти из Ирана в рамках сделки «нефть в обмен на товары» уже на следующей неделе.

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