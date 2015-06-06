Казахстан и Беларусь смогут через Россию покупать иранскую нефть

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с соглашением Казахстан и Беларусь смогут покупать иранскую нефть через Россию, пишет "Газета.Ru" о ссылкой на Bloomberg. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, Казахстан и Беларусь смогут покупать иранскую нефть, так как они являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее сообщалось, что Россия начнет импорт нефти из Ирана в рамках сделки «нефть в обмен на товары» уже на следующей неделе.