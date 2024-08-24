Казахстан и Армения обсудили взаимодействие в многосторонних структурах

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил взаимодействие Астаны и Еревана в многосторонних структурах.

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил взаимодействие Астаны и Еревана в многосторонних структурах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

"В ходе беседы министры обсудили текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур", - говорится в тексте.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.