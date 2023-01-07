Казахстан готов помочь McDonald's с поставками продуктов для недопущения закрытия сети

Правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов McDonald`s на территории страны.

Правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов McDonald's на территории страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства касательно закрытия сети ресторанов на территории страны.

Согласно заявлению, сеть ресторанов McDonald's обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald's из России возникла проблема с поставками сырья.

"Представители McDonald's были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's Правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованными госорганами был проведен ряд совещаний по этому вопросу", - сообщает министерство.

В заявлении говорится, что в это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако, в связи с закрытием McDonald's запланированный аудит не состоялся.

"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald's необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика - нет", - подчеркивается в заявлении

Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3%, а также мяса птицы на 3,1%.