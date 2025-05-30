Казахстан готов нарастить поставки в Армению 70 товарных позиций на $348 млн

Казахстан готов нарастить поставки в Армению 70 товарных позиций на $348 млн

Казахстан заинтересован в расширении экспорта в Армению и намерен продвигать на рынок страны 70 видов несырьевых товаров на сумму свыше $348,2 млн.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минторга Казахстана, об этом заявил глава ведомства Арман Шаккалиев на встрече с министром экономики Армении Геворгом Папояном в Астане.

Согласно информации, стороны обсудили пути наращивания торгово-экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

"Рынок Армении представляет большой интерес для экспорта казахстанской обработанной продукции. Мы ведем работу по продвижению 70 видов несырьевых товаров на сумму свыше $348,2 млн. Совместно с правительством Армении готовы проработать условия поставок", – отметил Шаккалиев.

Также обсуждались условия создания совместных производств, в том числе в сфере переработки сельхозпродукции.