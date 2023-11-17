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Казахстан до 2029 года планирует привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций

Казахстан до 2029 года планирует привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций Власти Казахстана до 2029 года планируют привлечь в экономику страны не менее 150 млрд долларов зарубежных инвестиций.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 14:41
Казахстан до 2029 года планирует привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций

Власти Казахстана до 2029 года планируют привлечь в экономику страны не менее 150 млрд долларов зарубежных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов в ходе Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.

"В своем недавнем послании народу Казахстана наш президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в два раза", - сказал он.

А.Смаилов отметил, что привлечение инвестиций является ключевым фактором роста экономики Казахстана: "В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG (Environmental, Social, and Governance) Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций", - пояснил Смаилов.

По его словам, власти страны продолжают создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций.

"В частности внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности. В текущем году в законодательство исключено 9 тыс. излишних требований для бизнеса, до конца года будет отменена еще 1 тыc.", - уточнил премьер.

В целом, согласно его информации, на региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.

"В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% до 28 млрд долларов. За шесть месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка 14 млрд долларов прямых иностранных инвестиций", - указал Смаилов.

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