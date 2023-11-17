Казахстан до 2029 года планирует привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций

Власти Казахстана до 2029 года планируют привлечь в экономику страны не менее 150 млрд долларов зарубежных инвестиций.

Власти Казахстана до 2029 года планируют привлечь в экономику страны не менее 150 млрд долларов зарубежных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов в ходе Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.

"В своем недавнем послании народу Казахстана наш президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в два раза", - сказал он.

А.Смаилов отметил, что привлечение инвестиций является ключевым фактором роста экономики Казахстана: "В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG (Environmental, Social, and Governance) Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций", - пояснил Смаилов.

По его словам, власти страны продолжают создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций.

"В частности внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности. В текущем году в законодательство исключено 9 тыс. излишних требований для бизнеса, до конца года будет отменена еще 1 тыc.", - уточнил премьер.

В целом, согласно его информации, на региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.

"В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% до 28 млрд долларов. За шесть месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка 14 млрд долларов прямых иностранных инвестиций", - указал Смаилов.