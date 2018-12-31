Казахская актриса погибла в ДТП в Алматы: момент аварии попал на видео - ВИДЕО

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен момент столкновения Mercedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant, в котором погибла казахская актриса Шолпан Елгезекова, передает Report со ссылкой на NUR.KZ.

Как видно на кадрах ролика, водитель легковушки начал движение на разрешающий сигнал светофора. Мгновением позже на полном ходу его протаранил внедорожник.

В результате ДТП погибло трое человек, среди которых актриса Шолпан Елгезекова. В тяжелом состоянии находится другая артистка - Айзада Сатыбалдиева.

Виновника аварии задержали.

Автор ролика сообщает, что стрелка на спидометре Gelandewagen после столкновения замерла на отметке 120 километров в час.