Кая Каллас: Турция играет центральную роль в обеспечении безопасности Европы

Турция занимает центральное место в обеспечении безопасности Европы.

Турция занимает центральное место в обеспечении безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Каллас подчеркнула, что Турция является одним из важнейших партнеров Европейского союза.

"Турция — кандидат на членство в ЕС и важный партнер по НАТО. Наше экономическое сотрудничество сильнее, чем когда-либо. Существует большой потенциал для взаимодействия в таких областях, как торговля, инновации и борьба с терроризмом", - отметила она.