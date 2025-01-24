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Кая Каллас: Турция играет центральную роль в обеспечении безопасности Европы

Кая Каллас: Турция играет центральную роль в обеспечении безопасности Европы Турция занимает центральное место в обеспечении безопасности Европы.
Другие страны
24 января 2025 г. 16:39
Кая Каллас: Турция играет центральную роль в обеспечении безопасности Европы

Турция занимает центральное место в обеспечении безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

Каллас подчеркнула, что Турция является одним из важнейших партнеров Европейского союза.

"Турция — кандидат на членство в ЕС и важный партнер по НАТО. Наше экономическое сотрудничество сильнее, чем когда-либо. Существует большой потенциал для взаимодействия в таких областях, как торговля, инновации и борьба с терроризмом", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas: Türkiyə Avropanın təhlükəsizliyində mərkəzi rol oynayır

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