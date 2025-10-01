Каллас: Репарационные кредиты помогут поддержать Украину без нагрузки на налогоплательщиков в ЕС

Предложение по предоставлению Киеву "репарационных кредитов" на основе замороженных российских активов при соответствующем легальном оформлении станет инструментом для поддержания обороноспособности Украины без нагрузки на европейских налогоплательщиков.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас перед началом неформального саммита ЕС в Копенгагене.

Этот вопрос, по ее словам, все еще находится в стадии обсуждения. "Основной принцип международного права заключается в том, что вы должны покрыть причиненный вами ущерб. Россия в настоящее время наносит огромный ущерб Украине, и неправомерно, чтобы за это платил кто-либо другой, кроме России. Нам нужно будет доработать правила, мы сможем сделать это так же, как мы поступили с международными трибуналами, как мы поступили со многими вещами, которых раньше не существовало", - заявила она.

Также обсуждается создание инфраструктуры противодействия беспилотникам ("drone wall") и дорожной карты координации оборонных проектов между странами-членами.

По словам Каллас, хотя прямых доказательств российского следа в отдельных инцидентах нет, и расследования остаются прерогативой стран-членов ЕС, общая картина указывает на нарастание гибридных атак именно со стороны РФ.

"Паттерн ясен - инциденты повторяются по всей Европе, и это требует твердого ответа", - заявила она. Для ускорения внедрения систем необходимы совместные инвестиции и финансирование, Евросоюз и партнеры могут масштабировать производство и сократить сроки поставок.