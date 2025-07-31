Кая Каллас: ЕС не позволит России разрушить принципы Хельсинкского акта

Кая Каллас раскритиковала действия России, обвинив Москву в нарушении международных обязательств и попытке уничтожить Украину.

Россия своими действиями в отношении Украины отходит от обязательств, зафиксированных в Хельсинкском заключительном акте, подписанном 50 лет назад.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х.

"Россия хочет уничтожить Украину. Тем самым она нарушает обещание, данное 50 лет назад в Хельсинкском заключительном акте", - написала Каллас.

Она подчеркнула, что документ закрепляет уважение к суверенитету, территориальной целостности и праву каждой страны “самостоятельно выбирать свои союзы”.

"Мы не позволим России разрушить эти принципы", - добавила она.

Публикация была сделана на фоне сообщений о многочисленных человеческих жертвах в Киеве в результате последней российской атаки.

Отметим, что в Киеве 1 августа объявлен Днем траура в память о погибших в результате ракетного удара российских войск 31 июля, который унес жизни по меньшей мере 11 человек, включая ребенка.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате российских ударов пострадали 93 человека, среди них 11 детей. Поиски пострадавших продолжаются.