Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 года
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 17:28
Евросоюз нацелен на ускорение процесса отказа от российского СПГ.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, главным источником финансирования незаконной войны для России по-прежнему остается экспорт энергоносителей.
В связи с этим предлагается к январю 2027 года полностью запретить импорт российского СПГ, отменить оставшиеся исключения для "Роснефти" и "Газпром нефти", а также расширить санкции против "теневого флота", включив в список 118 новых судов.
Последние новости
19:00
ООН разрешила президенту Палестины выступить на ГенассамблееДругие страны
18:58
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против ИранаДругие страны
18:37
В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителямиДругие страны
18:35
СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в ЛондонеДругие страны
18:24
Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружиюДругие страны
18:14
Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"Формула 1
18:07
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
18:01
Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух странВнешняя политика
18:01