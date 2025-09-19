Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 года

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 17:28
    Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 года

    Евросоюз нацелен на ускорение процесса отказа от российского СПГ.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    По ее словам, главным источником финансирования незаконной войны для России по-прежнему остается экспорт энергоносителей.

    В связи с этим предлагается к январю 2027 года полностью запретить импорт российского СПГ, отменить оставшиеся исключения для "Роснефти" и "Газпром нефти", а также расширить санкции против "теневого флота", включив в список 118 новых судов.

    Кая Каллас Евросоюз санкции ЕС российско-украинская война

    Последние новости

    19:00

    ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее

    Другие страны
    18:58

    СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

    Другие страны
    18:37

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    18:35

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Другие страны
    18:24

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    Другие страны
    18:14

    Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

    Формула 1
    18:07

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    18:01

    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    18:01

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей