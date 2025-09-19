Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 года

Евросоюз нацелен на ускорение процесса отказа от российского СПГ.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, главным источником финансирования незаконной войны для России по-прежнему остается экспорт энергоносителей.

В связи с этим предлагается к январю 2027 года полностью запретить импорт российского СПГ, отменить оставшиеся исключения для "Роснефти" и "Газпром нефти", а также расширить санкции против "теневого флота", включив в список 118 новых судов.