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Кая Каллас: Мы благодарны Азербайджану за помощь в эвакуации граждан ЕС

Кая Каллас: Мы благодарны Азербайджану за помощь в эвакуации граждан ЕС Евросоюз выразил благодарность Азербайджану за помощь в вывозе граждан союза из зоны эскалации конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
24 июня 2025 г. 20:46
Кая Каллас: Мы благодарны Азербайджану за помощь в эвакуации граждан ЕС

Евросоюз выразил благодарность Азербайджану за помощь в вывозе граждан европейских стран из зоны эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях саммита НАТО в Гааге.

"Я находилась в контакте с министром иностранных дел Азербайджана с момента эскалации в регионе. Также поблагодарила его за организацию эвакуации наших дипломатов и граждан через Азербайджан", - заявила Каллас.

Она также сообщила, что обсуждала с азербайджанским коллегой возможные последствия войны в Иране для Азербайджана, в том числе вероятность притока мигрантов.

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Версия на азербайджанском языке Kallas: Aİ vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etdiyinə görə Azərbaycana minnətdarıq

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