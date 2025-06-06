Кая Каллас: МУС должен оставаться верным своим принципам

Кая Каллас: МУС должен оставаться верным своим принципам

Международный уголовный суд (МУС) должен оставаться свободным от давления и верным своим принципам.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя решение администрации президента США Дональда Трампа о санкциях против четырех судей МУС.

"МУС поддерживает справедливость перед лицом самых тяжких преступлений. Он должен оставаться свободным от давления и верным своим принципам. Мы всегда будем поддерживать его жизненно важную работу и защищать его независимость", - написала Каллас в соцсети Х.

Белый дом объявил санкции накануне в ответ на выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на решение о возбуждении дела о возможных военных преступлениях американских войск в Афганистане.