Кая Каллас: ЕС тесно сотрудничает с региональными и международными акторами по ситуации в Сирии

Европейский Союз (ЕС) тесно сотрудничает с региональными и международными партнерами для мониторинга ситуации в Сирии.

Европейский Союз (ЕС) тесно сотрудничает с региональными и международными партнерами для мониторинга ситуации в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Кая Каллас отметила, что ЕС готов открыть представительство в Дамаске.

"Будущее Сирии остается хрупким, но обнадеживающим. Мы должны создать условия для правильных шагов и наблюдать за их реализацией. Сейчас они предпринимают правильные действия и если это продолжится, мы также готовы к дальнейшим шагам", - Каллас.

Она также подчеркнула, что на сегодняшнем заседании может быть принято решение о разработке дорожной карты по смягчению санкций против Сирии. "Прежде всего, нам нужно снять санкции в тех секторах, которые наиболее важны для восстановления страны", - добавила она.