О нас

Кая Каллас: ЕС тесно сотрудничает с региональными и международными акторами по ситуации в Сирии

Кая Каллас: ЕС тесно сотрудничает с региональными и международными акторами по ситуации в Сирии Европейский Союз (ЕС) тесно сотрудничает с региональными и международными партнерами для мониторинга ситуации в Сирии.
Другие страны
27 января 2025 г. 16:13
Кая Каллас: ЕС тесно сотрудничает с региональными и международными акторами по ситуации в Сирии

Европейский Союз (ЕС) тесно сотрудничает с региональными и международными партнерами для мониторинга ситуации в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Кая Каллас отметила, что ЕС готов открыть представительство в Дамаске.

"Будущее Сирии остается хрупким, но обнадеживающим. Мы должны создать условия для правильных шагов и наблюдать за их реализацией. Сейчас они предпринимают правильные действия и если это продолжится, мы также готовы к дальнейшим шагам", - Каллас.

Она также подчеркнула, что на сегодняшнем заседании может быть принято решение о разработке дорожной карты по смягчению санкций против Сирии. "Прежде всего, нам нужно снять санкции в тех секторах, которые наиболее важны для восстановления страны", - добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU working closely with both regional, int’l actors on situation in Syria, says Kallas
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas: Aİ Suriyadakı vəziyyətlə bağlı həm regional, həm də beynəlxalq aktorlarla sıx əməkdaşlıq edir

Другие новости из категории

ЕС частично приостановил безвизовый режим с Грузией
ЕС частично приостановил безвизовый режим с Грузией
27 января 2025 г. 16:41
СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников
СМИ: ХАМАС передало Израилю список выживших заложников
27 января 2025 г. 16:29
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом
27 января 2025 г. 16:01
Каллас подтвердила продление странами ЕС санкций против РФ
Каллас подтвердила продление странами ЕС санкций против РФ
27 января 2025 г. 15:48
Минобороны: Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%
Минобороны: Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%
27 января 2025 г. 15:45
Сийярто заявил о выполнении условия Венгрии для поддержания санкций в отношении РФ
Сийярто заявил о выполнении условия Венгрии для поддержания санкций в отношении РФ
27 января 2025 г. 15:37
Теодорос Русопулос переизбран на пост президента ПАСЕ
Теодорос Русопулос переизбран на пост президента ПАСЕ
27 января 2025 г. 15:27
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку
27 января 2025 г. 15:16
Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт
Цена арабики обновила рекорд на угрозах пошлин на колумбийский экспорт
27 января 2025 г. 15:10
В Польше министр спорта призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
В Польше министр спорта призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
27 января 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi