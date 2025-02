Кая Каллас: ЕС продолжит поддерживать Украину

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заверила министра обороны Украины Рустема Умерова в намерении ЕС и далее поддерживать Киев.

Как сообщает Report, об этом Кая Каллас написала на своей странице в соцсети "Х" по итогам встречи с Умеровым в Брюсселе.

"Министр Умеров заверил меня, что украинцы стоят твердо, не откажутся от своей свободы и территорий. Европа также будет стоять твердо и продолжит поддерживать Украину", - написала она.