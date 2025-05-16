Кая Каллас: ЕС готовит очередные санкции против РФ

Европейский союз работает над очередным пакетом антироссийских санкций.
Как сообщает корреспондент Report из Тираны, об этом журналистам заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"У нас [ЕС] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она.
По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики.
"Я думаю, что политическая изоляция также важна для оказания давления на Россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что Россия не хочет мира", - добавила она.