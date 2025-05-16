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Кая Каллас: ЕС готовит очередные санкции против РФ

Кая Каллас: ЕС готовит очередные санкции против РФ Европейский союз работает над очередным пакетом санкций по отношению России.
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:17
Кая Каллас: ЕС готовит очередные санкции против РФ

Европейский союз работает над очередным пакетом антироссийских санкций.

Как сообщает корреспондент Report из Тираны, об этом журналистам заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"У нас [ЕС] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она.

По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики.

"Я думаю, что политическая изоляция также важна для оказания давления на Россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что Россия не хочет мира", - добавила она.

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Версия на английском языке Kaja Kallas: EU prepares new sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas: Aİ Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar üzərində işləyir

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