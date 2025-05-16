Кая Каллас: ЕС готовит очередные санкции против РФ

Европейский союз работает над очередным пакетом санкций по отношению России.

Европейский союз работает над очередным пакетом антироссийских санкций.

Как сообщает корреспондент Report из Тираны, об этом журналистам заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"У нас [ЕС] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она.

По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики.

"Я думаю, что политическая изоляция также важна для оказания давления на Россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что Россия не хочет мира", - добавила она.