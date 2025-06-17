Кая Каллас: ЕС готов внести вклад в поиск дипломатического решения конфликта между Ираном и Израилем

Кая Каллас: ЕС готов сыграть свою роль в нахождении дипломатического решения деэскалации между Ираном и Израилем

Главы МИД стран-ЕС на внеочередной встрече согласились с тем, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и Брюссель готов внести вклад в деэскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Она отметила, что за последние пять дней Израиль и Иран обменялись ударами, и это повысило риск расширения конфликта в регионе. "В связи с этим министры призвали все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут выйти из-под контроля", - подчеркнула она.

Каллас добавила, что все участники встречи согласились с необходимостью срочной деэскалации, и что дипломатия является решением для ее предотвращения, в чем ЕС готов сыграть свою роль. "Иран не может иметь ядерное оружие", - добавила она.