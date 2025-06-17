О нас

Кая Каллас: ЕС готов внести вклад в поиск дипломатического решения конфликта между Ираном и Израилем  

Кая Каллас: ЕС готов внести вклад в поиск дипломатического решения конфликта между Ираном и Израилем   Кая Каллас: ЕС готов сыграть свою роль в нахождении дипломатического решения деэскалации между Ираном и Израилем  
Другие страны
17 июня 2025 г. 15:02
Кая Каллас: ЕС готов внести вклад в поиск дипломатического решения конфликта между Ираном и Израилем  

Главы МИД стран-ЕС на внеочередной встрече согласились с тем, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и Брюссель готов внести вклад в деэскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Она отметила, что за последние пять дней Израиль и Иран обменялись ударами, и это повысило риск расширения конфликта в регионе. "В связи с этим министры призвали все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут выйти из-под контроля", - подчеркнула она.

Каллас добавила, что все участники встречи согласились с необходимостью срочной деэскалации, и что дипломатия является решением для ее предотвращения, в чем ЕС готов сыграть свою роль. "Иран не может иметь ядерное оружие", - добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi