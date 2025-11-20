Кая Каллас: Брюссель не знает деталей нового плана США по Украине

Евросоюз не осведомлен о новом плане США по урегулированию кризиса в Украине, поскольку не принимал участия в его подготовке.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила журналистам перед заседанием глав МИД стран Евросоюза глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мне об этом ничего не известно, - сказала она. - Чтобы любой план сработал, требуется согласие и поддержка украинцев и европейцев".

По ее словам, одной из тем обсуждений на предстоящем министерском заседании станут суда, которые, как считают в ЕС, связанны с Россией.

"Мы планируем обсудить очень конкретно, что еще мы можем сделать с "теневым флотом", потому что он действительно влияет на доходы России", - сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что администрация США тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.